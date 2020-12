Schwerin

Landtag stellt Weichen für Wahlen unter Pandemie-Bedingungen

09.12.2020, 19:29 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern bereitet sich angesichts der aktuell massiv anschwellenden Corona-Pandemie auf Wahlen in Notsituationen vor. Der Landtag in Schwerin debattierte am Mittwoch erstmals über ein neues Wahlgesetz, das kontaktarme Verfahren bei Wahlen ermöglichen und einen höheren Infektionsschutz gewährleisten soll. Dem Entwurf zufolge könnte eine Wahl komplett als Briefwahl ohne Wahllokale stattfinden. Änderungen sind auch für die Aufstellung der Kandidaten - etwa ohne reguläre Parteitage - sowie die Einwerbung von Unterstützungsunterschriften geplant.

Wie der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers betonte, müsse der Gesundheitsschutz oberste Priorität haben. "Die Wählerinnen und Wähler sollen sich sicher sein, dass sie in der Pandemie auch sicher ihre Stimme abgeben können", sagte er. Bei der angestrebten Gesetzesänderung hätten sich die Initiatoren an den bereits beschlossenen Gesetzesanpassungen des Bundes orientiert. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns wird aller Voraussicht nach parallel zum Bundestag Ende September 2021 neu gewählt.

Um die verfassungsmäßigen Vorgaben etwa für Wahltermine einhalten zu können, soll es dem Innenministerium erlaubt werden, Sonderregelungen per Rechtsverordnung zu erlassen. Diese Änderungen bedürfen laut Gesetzentwurf aber jeweils der Zustimmung des Landtags.

Die von den Regierungsparteien SPD und CDU sowie der oppositionellen Linken eingebrachte Gesetzesänderung wurde zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die AfD machte aber bereits deutlich, dass sie die Änderungen für überzogen und die Eingriffe in die Parteiarbeit für ungerechtfertigt hält. Gerade für die Aufstellung der Kandidatenlisten seien Präsenzveranstaltungen unverzichtbar, sagte der AfD-Abgeordnete Horst Förster. Der Infektionsschutz rechtfertige nicht, Parteiversammlungen zu untersagen. "Die Corona-Pandemie wird von niemandem unterschätzt. Aber das statistische Risiko ist nun mal relativ minimal", sagte der Oppositionspolitiker.

Die Landesregierung legte dem Landtag zudem ein Gesetz vor, das die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch während einer Pandemie gewährleisten soll. Dazu soll den Gemeinden unter anderem die befristete Möglichkeit gegeben werden, Gremiensitzungen auch als Video- oder Hybridkonferenzen durchführen zu können. Damit solle auch für Mitglieder, die sich in Quarantäne befinden oder die zu Risikogruppen gehören, die Mitwirkung sichergestellt werden.