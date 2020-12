Göttingen

Kirche lädt zu Weihnachtsmessen in Basketball-Arena ein

09.12.2020, 19:44 Uhr | dpa

Die Evangelische Kirche lädt für den Heiligen Abend zu zwei Gottesdiensten in die Göttinger Sparkassen-Arena ein. Die auch vom Basketball-Bundesligisten BG Göttingen genutzte Mehrzweckhalle hat eigentlich fast 3500 Plätze - bis zu 500 Menschen könnten die beiden Weihnachtsgottesdienste besuchen, teilte die Kirche am Mittwoch mit. Unter anderem soll ein Posaunenchor auftreten, auch Lichteffekte seien dank guter technischer Unterstützung geplant. Für die insgesamt 27 Gottesdienste der sechs Innenstadtkirchen in Göttingen am 24. Dezember müssen sich die Gläubigen vorab online anmelden.