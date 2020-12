Schwerin

MV will geschützten Seen für kleine Motorboote öffnen

09.12.2020, 20:54 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern als seenreichstes Bundesland will der Elektromobilität auf dem Wasser mehr Raum geben. Die Regierungsparteien SPD und CDU legten am Mittwoch im Landtag in Schwerin den Entwurf eines geänderten Wassergesetzes vor. Damit soll es erlaubt werden, dass für Motorboote gesperrte Seen künftig mit kleinen elektrobetriebenen Booten befahren werden dürfen. In Schleswig-Holstein und Brandenburg ist dies seit 2019 schon möglich.

"Mit der kleinen, aber feinen Änderung des Wassergesetzes könnten künftig vor allem Ältere und Menschen mit Handicap wieder raus auf die geschützten Seen. Sie könnten so weiterhin ihrem Angelhobby nachgehen oder einfach einen entspannten Tag auf dem See genießen", begründete die SPD-Abgeordnete Elisabeth Aßmann die Gesetzesinitiative. Vor allem der Anglerverband habe sich dafür stark gemacht.

Die Motorleistung darf laut Gesetzentwurf ein Kilowatt nicht überschreiten, die Geschwindigkeit des Bootes nicht höher sein als sechs Kilometer je Stunde. Die Genehmigung soll auf Personen beschränkt werden, die einen Fischereischein, eine Angelerlaubnis für das jeweilige Gewässer oder dort einen eigenen Bootsliegeplatz haben. Der Gesetzentwurf wurde zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen.