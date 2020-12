Gardelegen

37-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Gardelegen

09.12.2020, 22:01 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr arbeiten an einer Unfallstelle. Foto: Florian Voigt/TNN/dpa (Quelle: dpa)

Ein Autofahrer ist im Altmarkkreis Salzwedel mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 37-Jährige wurde am Mittwoch bei Gardelegen in seinem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte der Feuerwehr bargen ihn aus dem Auto. Der Mann starb noch am Unfallort. Warum er auf gerader Strecke von der Straße abkam, war zunächst unklar.