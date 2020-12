Wiesbaden

Mehr finanzielle Mittel für angespannten Wohnungsmarkt

09.12.2020, 22:20 Uhr | dpa

Um die angespannte Lage des Wohnungsmarkts in manchen Regionen in Hessen zu verbessern, stockt die Landesregierung die finanzielle Unterstützung auf. Im Wiesbadener Landtag stimmten die Abgeordneten am Mittwochabend mehrheitlich einer Gesetzesänderung zu, die eine Anhebung der Mittel für das Wohnrauminvestitionsprogramm um 257 Millionen Euro vorsieht. Bis zum Jahr 2024 sollen insgesamt 2,2 Milliarden Euro von Bund und Land in den sozialen Wohnungsbau in Hessen fließen.