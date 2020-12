Gera

"Jungsturm": Gericht beschäftigt sich mit Schlägereien

10.12.2020, 03:16 Uhr | dpa

Ein Polizeifahrzeug steht vor dem Gebäude des Landgerichts am Tag des Prozessbeginns. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im sogenannten Jungsturm-Prozess gegen mutmaßliche Hooligans beschäftigt sich das Landgericht Gera heute mit einem zentralen Vorwurf gegen die vier Angeklagten. Nach Angaben des Gerichts soll es um organisierte Massenschlägereien gehen, in die die Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren verwickelt gewesen sein sollen. Alle Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Der "Jungsturm" wird dem gewaltbereiten Umfeld des Fußballclubs Rot-Weiß Erfurt zugeordnet. Nach Einschätzung von Ermittlern sollen sich dort nicht nur gewaltbereite, sondern auch rechtsgerichtete Fußballfans gesammelt haben.

Die Staatsanwaltschaft Gera wirft den Angeklagten unter anderem vor, sich in den vergangenen Jahren zu mehreren Schlägereien mit anderen Hooligangruppen in Hessen und Brandenburg getroffen zu haben. Dabei hätten die Anhänger der einzelnen Fußballclubs gezielt aufeinander eingeschlagen und getreten, sagte ein Staatsanwalt beim Verlesen der Anklageschrift. Die Angeklagten hätten dabei immer wieder auch gegen die Köpfe von Anhängern der anderen Clubs geschlagen und getreten, auch wenn diese schon am Boden lagen.