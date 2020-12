Naumburg (Saale)

Neue Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft kommt nach Naumburg

10.12.2020, 11:11 Uhr | dpa

Die vom Bund geplante Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft wird ihren Sitz in Naumburg in Sachsen-Anhalt haben. Das teilte das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag mit. Die neue Gesellschaft solle unter anderem die Suche nach Standorten für Mobilfunkmasten in bislang unversorgten Gegenden übernehmen und das vom Bund aufgesetzte, mit 1,1 Milliarden Euro dotierte Mobilfunkförderprogramm betreuen.

"Dort, wo die Mobilfunknetzbetreiber nicht privat ausbauen und auch keine Versorgungsauflagen bestehen, ergreifen wir die Initiative und treiben den Ausbau in enger Einbindung von Unternehmen und Kommunen voran", sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklärte, die Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland sei eine wichtige Aufgabe. "Dazu gehört der Aufbau moderner Kommunikationsstrukturen auch im ländlichen Raum ebenso wie eine ausgewogene Verteilung von Bundesbehörden. Mit der Ansiedlung der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft in Naumburg kommen wir diesem Ziel einen weiteren Schritt näher."