Celle

Verfahren gegen früheren KZ-Wachmann eingestellt

10.12.2020, 13:56 Uhr | dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat das Ermittlungsverfahren gegen einen in den USA lebenden früheren KZ-Wachmann wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord eingestellt. Es fehle ein hinreichender Tatverdacht, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Gegen den 95-Jährigen werde in den USA ein Ausweisungsverfahren betrieben. Dem Deutschen wurde zur Last gelegt, als Wachmann eines Außenlagers des Konzentrationslagers Neuengamme im Emsland zwischen Januar und Anfang April 1945 Beihilfe zur Tötung von Gefangenen geleistet zu haben.

Bei seiner Vernehmung in den USA hatte er eingeräumt, einige Wochen im Raum Meppen Gefangene bewacht zu haben. Misshandlungen von Häftlingen habe er nicht beobachtet, von Todesfällen habe er nicht erfahren. Diese Einlassung könne dem Beschuldigten nicht widerlegt werden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Das schriftliche Material sei vollständig ausgewertet worden, überlebende Häftlinge aus den in Frage kommenden Lagern Meppen-Dalum und Meppen-Versen seien nicht bekannt.

In beiden Lagern und auf Evakuierungsmärschen waren Anfang 1945 insgesamt 379 Gefangene zu Tode gekommen. Der Name des 95-Jährigen steht auf einer Liste, die 1950 bei der Bergung des Frachtschiffes "Thielbek" gefunden wurde - der Eintrag enthält den Zusatz "Meppen". Das Schiff war kurz vor Kriegsende mit Tausenden KZ-Häftlingen an Bord bei einem britischen Angriff in der Ostsee versenkt worden.

Der Beschuldigte, der seit 1959 in den USA wohnt, war laut Generalstaatsanwaltschaft Celle Anfang 1945 als Marine-Soldat an eine SS-Sonderinspektion überstellt worden. Diese teilte dem KZ Neuengamme Marine-Angehörige als Wachleute zu. Bei dem KZ handelte es sich nicht um ein Vernichtungslager, das der systematischen Tötung der Häftlinge diente, hieß es weiter. Hier waren als arbeitsfähig eingestufte ausländische Zwangsarbeiter eingesetzt.

Das niedersächsische Justizministerium hatte die Celler Behörde mit den Ermittlungen betraut, weil sie Erfahrung mit der Bearbeitung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen hat. Der 95-Jährige lebt im US-Bundesstaat Tennessee. Im Februar hatte ein US-Gericht seine Abschiebung angeordnet. Im April wurde bei der Beschwerdekammer der Einwanderungsbehörde im Namen des 95-Jährigen Berufung gegen die angeordnete Abschiebung eingelegt.