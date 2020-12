Schwerin

Staatskanzlei: Werbekampagne für Einhalten der Corona-Regeln

10.12.2020, 19:45 Uhr | dpa

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen im Nordosten startet die Landesregierung eine Werbekampagne für die Einhaltung der Schutzregeln. Unter dem Motto "Ich tu's für uns" werden weihnachtliche Fotomotive mit dem Hinweis auf Informationen zu den aktuellen Regelungen auf der Internetseite der Landesregierung verknüpft, wie Staatskanzleichef Heiko Geue (SPD) am Donnerstag mitteilte. Geschaltet werden soll die Kampagne in Print-Medien, auf digitalen Werbeflächen und in Social-Media-Kanälen.

"Die zweite Welle der Corona-Infektionen ist inzwischen auch in Mecklenburg-Vorpommern angekommen", sagte Geue. "Vor diesem Hintergrund wollen wir mit der Kampagne die Menschen in unserem Land bitten und motivieren, die geltenden Corona-Schutzregeln, vor allem das Maske tragen und Abstand halten, konsequent einzuhalten." Bis zu 140 000 Euro stünden für die Kampagne bereit.

Parallel dazu sprach sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für eine Schließung des Einzelhandels schon vor Weihnachten, zum 4. Advent (20. Dezember), aus. Lebensmittelgeschäfte sollen davon ausgeschlossen sein.