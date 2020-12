Schwerin

Landesregierung will Dienstag Sonder-Sitzung zu Corona-Lage

10.12.2020, 20:23 Uhr | dpa

Eine Sitzung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Landesregierung hat eine Dringlichkeitssitzung des Landtags zur Corona-Situation für kommenden Dienstag beantragt. Dort soll über die Ergebnisse einer Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert werden, die auf Wunsch mehrerer Regierungschefs zeitnah stattfinden soll, erklärte ein Regierungssprecher am Donnerstag.

Aufgrund der weiter steigenden Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland haben unter anderem MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr Kieler Amtskollege Daniel Günther (CDU) einen harten Shutdown bereits vor Weihnachten ins Gespräch gebracht. Schwesig sprach sich für eine Schließung des Einzelhandels zum 4. Advent (20. Dezember) aus. Davon ausgenommen sollen Lebensmittelgeschäfte sein. Die Regelungen sollen bis zum 10. Januar gelten.

Bundesweit wurde am Donnerstagfrüh ein Rekordwert an Neuinfektionen gemeldet. Die Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 23 679 Neuinfektionen. Der bisherige Rekordwert war am 20. November mit 23 648 gemeldeten Fällen erreicht worden.