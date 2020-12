Wiesbaden

Entsorgung salzhaltiger Abwässer wird Thema im Landtag

11.12.2020, 00:18 Uhr | dpa

Die Abgeordneten im hessischen Landtag debattieren am heutigen Freitag erneut über einen Staatsvertrag mit Thüringen. Dabei geht es um die Entsorgung salzhaltiger Abwässer. Die Salzbelastung der Werra durch die Kali-Industrie werden seit Jahren in beiden Ländern diskutiert. Mit einer Änderung des Kali-Staatsvertrags soll die Einleitung der Lauge aus den Werken der Kasseler K+S AG im Werra-Gebiet in die stillgelegte Thüringer Grube Springen ermöglicht werden.

Zu den weiteren Themen am vierten Plenartag diese Woche zählen die hausärztliche Versorgung und die Unterstützung für Menschen ohne Krankenversicherung.