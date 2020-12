Schwerin

Letzte Plenarsitzung des Landtags vor Feiertagspause

11.12.2020, 03:33 Uhr | dpa

In der letzten Sitzung des Landtags in diesem Jahr stehen noch einmal eine Reihe von Bildungsthemen zur Debatte. Auf Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und CDU wird sich das Parlament am Freitag (09.00 Uhr) mit der Digitalisierung an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern befassen. Die Schließung der Schulen zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr und der Übergang zum Fernunterricht hatte erhebliche Defizite offenbart.

Zudem hat die Koalition einen Antrag eingebracht, der auf die Ausweitung der Kooperationen von Schulen mit außerschulischen Partnern wie Hilfsorganisationen, Theatern oder Umwelteinrichtungen zielt. Damit soll unter anderem das Zusatzangebot von Ganztagsschulen erweitert werden.

Die Linke fordert ein Investitionsprogramm für den Bau neuer Studentenwohnheime. Die AfD dringt mit einem Antrag auf eine bessere Vernetzung des Nahverkehrs über einen landesweiten Verkehrsverbund.