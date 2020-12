Magdeburg

Lotto-Untersuchungsausschuss will Ex-Lotto-Chef befragen

11.12.2020, 03:43 Uhr | dpa

Eine Woche nach Bekanntwerden der fristlosen Entlassungen der früheren Lotto-Chefs in Sachsen-Anhalt will der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (Pua) zu Lotto-Fördermitteln weitere Zeugen befragen. Geladen für die Sitzung am Freitag (10.00 Uhr) ist unter anderem der frühere Geschäftsführer von Lotto Sachsen-Anhalt, Wolfgang Angenendt. Außerdem wollen die Abgeordneten einen früheren Mitarbeiter des Finanzministeriums befragen, der damals für die Lotto-Fördergelder zuständig war.

Mehrere Zeugen hätten wegen der Corona-Pandemie abgesagt, sagte der Ausschuss-Vorsitzende Andreas Steppuhn (SPD) im Vorfeld. Eine Zeugin sei etwa im Ausland und habe angegeben, deshalb nicht ohne Weiteres einreisen zu können, andere Zeugen hätten krankheitsbedingt abgesagt.

Vorige Woche war nach monatelangen Querelen bekannt geworden, dass das frühere Lotto-Führungsduo bereits Mitte Oktober fristlos entlassen worden war. Die Ex-Chefs sollen dem Aufsichtsrat Informationen zu Auffälligkeiten vorenthalten haben.

Der Untersuchungsausschuss, der sich im September 2019 konstituiert hat, ist bislang möglichen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz nachgegangen, den Aktivitäten von Großspielern und dem Umgang der Lotto-Geschäftsführung mit den Auffälligkeiten. Auch die Vergabe von Jobs und mögliche persönliche Verbindungen spielen eine Rolle. Zum Untersuchungsauftrag gehört zudem die Verwendung von Fördermitteln.