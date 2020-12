Wiesbaden

SPD will Finanzierung der Musikschulen per Gesetz regeln

11.12.2020, 05:26 Uhr | dpa

Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag macht sich für eine bessere finanzielle Förderung der Musikschulen stark. Per Gesetz solle festgeschrieben werden, dass in den kommenden zehn Jahren der Anteil des Landes an den Gesamtkosten auf ein Drittel steigt, erläuterte der SPD-Bildungsexperte Christoph Degen bei einer Landtagssitzung in Wiesbaden in der Nacht zum Freitag. Die beiden anderen Drittel sollten von den Kommunen und von den Eltern getragen werden.

Derzeit gibt es nach dem SPD-Gesetzentwurf in Hessen anders als in anderen Bundesländern kein Gesetz, das die Anerkennung und Förderung der Musikschulen regelt. Dies erfolge ohne Rechtsanspruch auf der Grundlage einer Richtlinie aus dem Jahr 2003.