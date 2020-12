Illingen

Kühlschrank sorgt für Vollsperrung auf der A8

11.12.2020, 05:49 Uhr | dpa

Ein verlorener Kühlschrank ist auf der Autobahn 8 in ein Auto gekracht und hat für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn war am Kreuz Saarbrücken in Richtung Zwiebrücken für fast vier Stunden voll gesperrt.

Auslöser des Unfalls war ein Kühlschrank, der wegen mangelhafter Ladungssicherung von einem Anhänger gefallen war. Durch den Crash entstand ein Trümmerfeld von mehreren hundert Metern. Gegen den Verursacher wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wegen mehrerer Pannenfahrzeuge im Staubereich kam der Verkehr auch nach den Aufräumarbeiten nur langsam ins Rollen.