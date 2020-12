Schwerin

Zwölfjähriger stürzt zehn Meter in die Tiefe: Lebensgefahr

11.12.2020, 07:12 Uhr | dpa

Ein zwölfjähriger Junge hat sich bei einem Sturz aus einem Wohnungsfenster in Schwerin lebensgefährlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, fiel das Kind aus einer Höhe von etwa zehn Metern im vierten Stockwerk des Mehrfamilienhauses. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um ein Unglück. Die Mutter habe angegeben, am Donnerstag gegen 23.00 Uhr plötzlich Hilfeschreie des Jungen gehört zu haben. Als sie ins Kinderzimmer sah, sei das Fenster offen gewesen und der Junge schon abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Mueßer Holz. Der Zwölfjährige soll allein im Zimmer gewesen sein. Er kam ins nächste Klinikum.