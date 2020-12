Neubrandenburg

Brandstifter sorgen für Schäden in Einkaufszentrum

11.12.2020, 08:10 Uhr | dpa

Die Polizei in Neubrandenburg fahndet nach Brandstiftern, die innerhalb einer Stunde zwei Feuer in einem Einkaufszentrum in der Oststadt gelegt haben. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, konnte die Berufsfeuerwehr am Donnerstag beide Brände in zwei Toilettenanlagen löschen, bevor die Flammen auf das ganze Einkaufszentrum übergriffen. Ein Teil des Centers musste aber zeitweise geräumt werden, wie der Leiter der Berufsfeuerwehr, Frank Bühring, sagte.

Da auch Kunststoff in Brand geriet, kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Der Schaden in dem Einkaufszentrum, das etwa 40 Geschäfte und Lokale hat, wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Verletzt wurde niemand. Erst vor wenigen Wochen hatten Unbekannte auf ähnliche Weise einen Brand in einem benachbarten Einkaufsmarkt gelegt, den die Feuerwehr auch gerade noch rechtzeitig eindämmen konnte.