Parchim

Landkreis sucht Ärzte auf Basis freiwilliger Hilfe

11.12.2020, 10:01 Uhr | dpa

Für den Betrieb seiner geplanten zwei Impfzentren und der mobilen Impfteams ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim mangels eigenen Personals auf freiwillige Helfer angewiesen. Gesucht werden Ärzte, medizinisch ausgebildetes Personal und Hilfspersonal für Verwaltungstätigkeiten, wie die Kreisverwaltung in Parchim am Donnerstagabend mitteilte. Das könnten "gern auch erfahrene Personen im Ruhestand oder Studierende" sein.

Der Einsatz erfolge in den beiden Impfzentren in Ludwigslust und Parchim oder in mobilen Teams, die zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen impfen sollen. Gearbeitet werde im Mehrschichtsystem. "Es ist vorgesehen, die Impfzentren an sieben Tagen in der Woche wochentags 6.00 bis 10.00 Uhr und 16.00 bis 20.00 Uhr zu öffnen, am Wochenende in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr", hieß es. Bezahlt werde die Tätigkeit stundenweise.

Der Starttermin für die Impfkampagne steht noch nicht fest. Deshalb werde bei den Bewerbern "ein gewisses Maß an Flexibilität vorausgesetzt", hieß es. Für die Vorbereitung der Helfer sind Online-Schulungen vorgesehen.