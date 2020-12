Kogel

Vattenfall baut Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern

11.12.2020, 11:00 Uhr | dpa

Der Energiekonzern Vattenfall will im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Solarpark bauen. Der 28-Megawatt-Solarpark entstehe nahe der Ortschaften Kogel und Leizen entlang der Autobahn A19 unweit des Autobahndreiecks Wittstock-Dosse, teilte Vattenfall am Freitag mit. Die Inbetriebnahme soll demnach im ersten Halbjahr 2021 erfolgen. Vattenfall erwarte eine jährliche Strommenge in Höhe des rechnerischen Bedarfs von 8000 Durchschnittshaushalten.

Der Solarpark Kogel-Leizen sei das erste Freiflächen-Projekt dieser Größenordnung, das Vattenfall in Deutschland realisiere, hieß es. Aktuell habe das Unternehmen rund 100 Megawatt Solarenergie in Betrieb und im Bau sowie mehrere hundert Megawatt im Planungsstadium.

Rund ein Drittel des Solarstroms aus Kogel-Leizen - jährlich zehn Megawatt - soll an Bosch geliefert werden. Der Stromliefervertrag sei für zwölf Jahre geschlossen worden, so Vattenfall. "Langfristige Grünstrom-Lieferverträge sind gut geeignete Instrumente, um große Freiflächen-Solaranlagen ohne die staatliche Förderung aus dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) errichten zu können", erklärte ein Sprecher. Zugleich ermöglichten sie Industrieunternehmen, ihren Anteil an regenerativen Energien am Verbrauch deutlich zu steigern. Der Chef der Geschäftseinheit Solar & Batteries bei Vattenfall, Claus Wattendrup, zeigte sich zuversichtlich, "dass wir weitere Projekte dieser Art hierzulande sehen werden".