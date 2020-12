Sonneberg

Landkreis Sonneberg lockert Kontaktbeschränkungen

11.12.2020, 13:06 Uhr | dpa

Der Landkreis Sonneberg steuert bei den Corona-Regeln nach. So würden die erst seit Mittwoch geltenden strikten Kontaktbeschränkungen wieder etwas gelockert, teilte das Landratsamt am Freitag in Sonneberg mit. Im öffentlichen Raum soll nun auch der Aufenthalt mit einer Person eines anderen Haushaltes möglich sein. Diese Ausnahme galt bisher nur für Kinder unter 14 Jahren. Damit solle die Begleitung von Hilfsbedürftigen im Alltag ermöglicht werden, hieß es.

Eine weitere Lockerung betreffe Beerdigungen. Sollte es bei den Hinterbliebenen keinen Ehegatten, Lebenspartner oder Verwandten ersten Grades geben, dürften stattdessen Verwandte zweiten Grades an der Beerdigung teilnehmen - zum Beispiel Geschwister. Zugleich weitete der Kreis das Alkoholverbot im öffentlichen Raum aus. Dieses soll jetzt auch vor Tankstellen gelten. Die Neuerungen sollen ab Sonntag greifen.

Der Südthüringer Kreis hat nach Zahlen des Gesundheitsamtes eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 379 je 100 000 Einwohner. Seit Ausbruch der Pandemie gab es in der Region 1237 Corona-Fälle, 47 Menschen starben.