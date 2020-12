Flensburg

SG-Coach Machulla sieht die Löwen in der Favoritenrolle

11.12.2020, 14:35 Uhr | dpa

Die Handballer des SG Flensburg-Handewitt wollen trotz einer angespannten personellen Lage am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spitzenspiel bei den Rhein-Neckar Löwen bestehen. "Die Löwen sind klarer Favorit, aber egal mit welchem Personal wir auflaufen: Wir werden alles dafür tun, um erfolgreich zu sein", sagte SG-Coach Maik Machulla am Freitag vor der Partie des Tabellendritten aus Flensburg bei den zweitplatzierten Mannheimern.

Ob Magnus Röd mitspielen kann, ist noch fraglich. Der Norweger hatte sich beim 30:23-Heimsieg über Frisch Auf Göppingen am vergangenen Wochenende eine Kopfverletzung zugezogen und war auch nicht mit zum Champions-League-Spiel gegen Elverum (30:29) am Donnerstag in seine Heimat gereist. Der 23-Jährige hat in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Machulla kündigte aber an: "Wir werden jede Stunde nutzen, um ein kleines Fünkchen Hoffnung zu haben."

"Wir müssen wieder improvisieren. Das begleitet uns seit der Vorbereitung, aber Stand jetzt macht die Mannschaft das überragend", lobte Machulla sein Team. Gegen die Löwen, die sich in Mait Patrail, Albin Lagergren und Lukas Nilsson enorm verstärkt hätten, seien eine gute Abwehr und eine gute Torhüterleistung der Schlüssel zum Sieg.