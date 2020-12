Rostock

275 neue Corona-Neuinfektionen in MV: Inzidenz steigt weiter

11.12.2020, 17:42 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 275 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mit. Damit wurden demnach den vierten Tag in Folge mehr als 200 Neuinfektionen am Tag im Nordosten gemeldet, der bisherige Höchstwert liegt bei 294. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Zahl der registrierten Todesfälle im Land auf nunmehr 96 wuchs.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt den Angaben zufolge nun bei landesweit 78,2 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Vier Regionen in Mecklenburg-Vorpommern haben inzwischen bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 100 überschritten. In Schwerin war der Wert am Freitag mit 132,8 am höchsten, gefolgt vom Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 109,1. Die mit Abstand geringsten Werte hatten Rostock (14,3) und der Landkreis Rostock (24,1).

Die Gesamtzahl der landesweit bestätigten Corona-Infektionen stieg auf nunmehr 7873. Als genesen gelten 5678 der Betroffenen. Derzeit werden 153 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 31 davon auf Intensivstationen.