Schwerin

Staatssekretär weist Kritik an MV-Verfassungsschutz zurück

11.12.2020, 19:13 Uhr | dpa

Nach der massiven Kritik an der Arbeit des Verfassungsschutzes Mecklenburg-Vorpommerns im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Berliner Weihnachtsmarkt-Attentat von 2016 hat Innenstaatssekretär Thomas Lenz (CDU) die Vorwürfe zurückgewiesen. Dass wenige Monate nach dem Anschlag mit zwölf Toten Hinweise zu möglichen Verbindungen des Attentäters Anis Amri zu einer arabischstämmigen Großfamilie in Berlin nicht an die ermittelnden Bundesbehörden weitergegeben wurden, sei fachlich begründet. Der Informant sei nicht mehr glaubwürdig gewesen, sagte Lenz am Freitag in einer Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag in Schwerin. Tags zuvor war er dazu im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags befragt worden.

Laut Lenz waren schon im Sommer 2016 Hinweise der Quelle auf einen bevorstehenden Anschlag und Verbindungen zu besagter Großfamilie an die Behörden in Berlin weitgegeben worden. "Daraufhin wurde dort mit ganz großem Besteck ermittelt. Doch konnten die Hinweise nicht bestätigt werden", sagte Lenz. Er zitierte aus einem späteren Schreiben der Berliner Ermittlungsbehörden: "Im Ergebnis der erfolgten Informationsvermutungen und Maßnahmen erscheint ein weiterer gezielter Einsatz der Quelle nicht geeignet, weitere belastbare Erkenntnisse zu erlangen."

"Das spricht nach meinem Dafürhalten für sich", sagte Lenz. Er räumte jedoch ein, dass es ein Fehler gewesen sei, die politische Sensibilität des Vorgangs nicht erkannt zu haben.

Lenz äußerte die Ansicht, dass der damalige V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes mit seiner internen Versetzung nicht einverstanden war. Im Oktober 2019 habe dieser ihm in einem Gespräch gedroht, sich an den Generalbundesanwalt zu wenden, sollte er nicht auf eine interessantere Stelle versetzt werden. "Er versuchte mich, umgangssprachlich ausgedrückt, zu erpressen", wiederholte Lenz seine Aussage aus dem Amri-Untersuchungsausschuss auch vor dem Innenausschuss des Landtags.

Der fragliche Informant des MV-Verfassungsschutzes hatte angeblich im Februar 2017 in Berlin mitgehört, dass Amri bei der Vorbereitung des Anschlags und seiner anschließenden Flucht Unterstützung von einem Berliner Familie-Clan mit arabischen Wurzeln erhalten haben soll. Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 in Berlin einen Lastwagenfahrer erschossen. Der tunesische Islamist raste danach mit dem gestohlenen Lastwagen über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, wo er elf Menschen tötete.