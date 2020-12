Eichenzell

Schüsse auf Wohnhaus: Mann vorübergehend festgenommen

11.12.2020, 19:49 Uhr | dpa

Zwei Schüsse auf ein Wohnhaus sind am Freitag in Eichenzell-Büchenberg abgegeben worden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Osthessen mitteilte. Hintergrund sind demnach vermutlich Streitereien. Die Beamten nahmen einen Mann vorläufig fest. "Ob dieser mit dem Vorfall in Verbindung steht, müssen die weiteren Ermittlungen klären", hieß es. Ein Spezialeinsatzkommando der hessischen Polizei sei im Einsatz gewesen.