Sandhausen

SV Sandhausen weiter im Abstiegskampf: 0:3 gegen Fürth

11.12.2020, 20:37 Uhr | dpa

Sandhausens Nikolas Nartey und Fürths Paul Jaeckel (l-r.) am Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa (Quelle: dpa)

Der SV Sandhausen rutscht wieder tiefer in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Eine Woche nach dem 3:2 bei Schlusslicht Würzburger Kickers verloren die klar unterlegenen Kurpfälzer am Freitagabend zum Auftakt des elften Spieltags mit 0:3 (0:2) gegen den auswärts noch ungeschlagenen Aufstiegskandidaten SpVgg Greuther Fürth und bleiben vorerst Tabellen-15. Julian Green (30. Minute) und Jamie Leweling (33.) schossen die Gäste schon früh auf den Weg zu deren vierten Auswärtssieg in Serie. Der eingewechselte Dickson Abiama (87.) machte kurz vor dem Abpfiff alles klar. Die Bayern sind damit zunächst wieder Tabellenführer.

Die spielerisch überlegenen Fürther traten im Angriff ohne ihren angeschlagenen Kapitän Branimir Hrgota, an seiner Stelle bot Trainer Stefan Leitl den 19-jährigen Leweling auf. Der dankte es ihm, als er nach einer guten halben Stunde Sandhausens Torwart Martin Fraisl den Ball zum 0:2 durch die Beine zirkelte.

Die über weite Phasen harmlosen Gastgeber versuchten nach der Pause zu verkürzen, kamen aber kaum zu Torchancen. Die größte vergab Anas Ouahim nach einem Fehler von Fürths Torwart Sascha Burchert, der sich den Ball aber mit einem Hechtsprung zurückholte (70.).