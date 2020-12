Dresden

Polizei bereitet sich in Dresden auf Corona-Proteste vor

12.12.2020, 03:47 Uhr | dpa

Mit einem Großeinsatz bereitet sich die Dresdner Polizei am Samstag (12.00) auf Proteste gegen die Corona-Politik vor. Die Initiative "Querdenken" hatte eine Kundgebung für 4000 Menschen angemeldet. Für sie wurde bundesweit und im Ausland - auch in der rechten Szene - geworben. Dresden befürchtete bei derzeit hohen Infektionszahlen in der Stadt und ganz Sachsen einen Massenauflauf und untersagte die Versammlung wegen Gefährdung der Sicherheit.

Am Freitagabend folgte das Verwaltungsgericht Dresden dieser Argumentation. Der Veranstalter hatte am Vormittag einen Eilantrag eingereicht, um das Verbot zu kippen. Nach der Dresdner Entscheidung wollte er den Fall vor das Oberverwaltungsgericht Bautzen bringen. Mit einer Entscheidung wurde erst in den Nachtstunden gerechnet.

Die Polizei hat nach eigener Darstellung ihren Einsatz ungeachtet der Gerichtsentscheidungen vorbereitet und verschiedene Szenarien berücksichtigt. Sie rechnet mit einer Anreise zahlreicher Hooligans und Rechtsextremisten und schließt auch gewaltbereite Linksextremisten nicht aus. Gegen die "Querdenken"-Versammlung waren mehrere Gegendemonstrationen angemeldet, die nicht dem Versammlungsverbot unterliegen. Die Dresdner Polizei wird bei ihrem Einsatz von Beamten aus mehreren Bundesländern unterstützt.

Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Geschäfte in Dresden wegen eines ab Montag wegen schärferer Einschränkungen bis 10. Januar zu Wochenbeginn geschlossen sein werden und deshalb in der Innenstadt ein großer Andrang von Kunden befürchtet wird.