Wiesbaden

Mehr als 24 200 Alzheimer-Patienten in Hessen

12.12.2020, 08:45 Uhr | dpa

Im Jahr 2019 sind in Hessen nach Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung 24 210 Menschen an Alzheimer erkrankt gewesen. Dies geht aus einer Antwort des Sozialministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Alzheimer zählt zu den Demenz-Erkrankungen, bei denen die geistige Leistungsfähigkeit sehr stark zurückgeht. Es gibt weder eine vorbeugende Impfung noch ein Heilmittel gegen Alzheimer. Medikamente können die Beschwerden allenfalls hinauszögern oder etwas lindern.

Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es in Hessen ein breites Angebot an Beratungs-, Hilfs- und Therapiemöglichkeiten. Eine Übersicht biete beispielsweise der Demenzatlas Hessen. Unterstützung bekämen Patienten und deren Angehörige beispielsweise bei den Pflegestützpunkten der Landkreise und kreisfreien Städte. Außerdem wird laut Ministerium unter anderem flächendeckend eine Wohnberatung angeboten.