100 000 Euro Schaden nach Kaminbrand in Schnapsbrennerei

12.12.2020, 08:51 Uhr | dpa

Bei einem Kaminbrand in einer Schnapsbrennerei in Konz (Kreis Trier-Saarburg) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer brach beim Schnapsbrennen aus und griff auf das Dach des Mehrfamilienhauses über, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr war am Freitagabend mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Beamten schätzen den Schaden auf ungefähr 100 000 Euro.