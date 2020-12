Dresden

Oberverwaltungsgericht verbietet Dresdner "Querdenken"-Demo

12.12.2020, 08:56 Uhr | dpa

Demonstranten halten bei einer Demonstration ein Schild mit der Aufschrift „Wir sind der souverän“ in die Höhe. Foto: Jonas Güttler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die für Samstag in Dresden geplante "Querdenken"- Kundgebung gegen die Corona-Politik bleibt weiter verboten. Nach dem Verwaltungsgericht Dresden entschied auch das Oberverwaltungsgericht Sachsen in Bautzen in der Nacht zum Samstag entsprechend.