Triptis

Betrunkene Fahrradfahrer verstoßen gegen Beschränkungen

12.12.2020, 10:12 Uhr | dpa

Zwei Fahrradfahrer haben im Saale-Orla-Kreis Anzeigen kassiert, weil sie gegen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie verstoßen haben sollen. Die beiden Männer seien um kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Samstag betrunken in Triptis unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Zur Corona-Eindämmung ist es in dem vom Virus stark betroffenen Landkreis untersagt, ohne triftigen Grund zwischen 22.00 und 6.00 Uhr die eigene Wohnung zu verlassen. Die Männer erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, wie es von der Polizei hieß.

Zudem sei bei den 38 und 30 Jahre alten Männern jeweils ein Atemalkohol von 1,72 und 1,83 Promille gemessen worden. Daher haben sie zusätzlich Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu erwarten.