Offenbach am Main

Grauer Himmel über Hessen

12.12.2020, 12:55 Uhr | dpa

Die Hessen müssen sich auf trübes Wetter einstellen. Am Sonntag wird es voraussichtlich stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nur selten soll die Wolkendecke auflockern. Vereinzelt kann es nach den Angaben von Samstag auch regnen. Am Vormittag wehe teils starker böiger Wind am Nordrand der Eifel. Die Höchsttemperaturen lägen zwischen 4 Grad und 8 Grad.

In der Nacht zu Montag soll sich vereinzelt Nebel bilden, es bleibt demnach aber trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 1 Grad und 3 Grad. Gebietsweise soll sich Glätte durch überfrierende Nässe bilden. Tagsüber bleibe es überwiegend stark bewölkt. Nur vorübergehend ist dem DWD zufolge mit Auflockerungen zu rechnen. Meist bleibe es niederschlagsfrei mit Temperaturen zwischen 4 Grad und 9 Grad.