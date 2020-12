Dresden

"Querdenken"-Organisator legt Verfassungsbeschwerde ein

12.12.2020, 13:24 Uhr | dpa

Der Anmelder der "Querdenken"-Demonstration in Dresden geht weiter gegen das gerichtlich bestätigte Verbot vor. Er habe am Samstagvormittag Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt und warte auf die Entscheidung, sagte Marcus Fuchs der Deutschen Presse-Agentur. Ein Gerichtssprecher sagte: "Es ist ein Eilantrag anhängig, aber noch nicht entschieden."

Die Stadt hatte die geplante Kundgebung gegen die Corona-Politik verboten, sowohl das Verwaltungsgericht Dresden als auch das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen hatte die Entscheidung bestätigt. Anfang Dezember hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot einer "Querdenker"-Demonstration in Bremen kurz zuvor bestätigt.