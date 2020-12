Mühlhausen/Thüringen

Unstrut-Hainich-Kreis schlägt Alarm: Rettung überlastet

12.12.2020, 16:04 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie hat das Rettungswesen und die Krankenhäuser im Unstrut-Hainich-Kreis laut Landratsamt mindestens an die Belastungsgrenzen gebracht. Seit Oktober seien 472 Covid-19-Patienten auf den Isolierstationen versorgt worden. Täglich kämen mehr Patienten hinzu als entlassen werden, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamts von Samstag. In der Folge müssten Patienten verlegt werden. Dabei sei besonders problematisch, dass Transportwägen für die teils langen Verlegungsfahrten in andere Krankenhäuser nicht im sonstigen Rettungsdienst und normalen Krankentransport genutzt werden könnten.