Magdeburg

Hohe Fallzahlen: Sachsen-Anhalt stellt sich auf Lockdown ein

12.12.2020, 17:15 Uhr | dpa

Acht Menschen sind laut Landesregierung zwischen Freitag und Samstag in Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Knapp sechs Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns in Deutschland sind die Infektionszahlen weiter hoch. Von 100 000 Sachsen-Anhaltern steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 149,7 mit dem neuartigen Corona-Virus an. Das waren 0,6 weniger als am Freitag aber fast drei mal so viel wie am Anfang der aktuellen Einschränkungen Anfang November (56,1). Vor einer Woche hatte der Wert bei 116,3 gelegen.

Am Samstag meldete das Gesundheitsministerium 450 neue Nachweise des neuartigen Virus im Land. Das sind 172 Neuinfektionen mehr als am Samstag voriger Woche. 6515 Menschen im Land gelten derzeit als infiziert.

Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) forderte nach einer Stellungnahme der Krankenhäuser der Stadt deutlich strengere Einschränkungen. "Bei einem weiteren Anstieg der Covid-19-Fallzahlen droht kurzfristig die Überlastung der Versorgungsstrukturen", zitierte Wiegand am Samstag aus einer aktuellen Stellungnahme der Krankenhäuser in der Stadt. "Dieser weitere Anstieg ist hochwahrscheinlich, wenn nicht sofort weitere drastische Kontakteinschränkungen erfolgen."

Nach einer Besprechung am Samstagvormittag hätten die ärztlichen Direktoren und die Leitungen der Krankenhäuser eine "negative Zukunftsprognose" abgegeben, das sei für die Einschätzung des Pandemie-Stabes der Stadt wesentlich. Die Krankenhäuser forderten demnach "die sofortige Umsetzung effektiver Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie". Unter der Woche hatten sich im Land unter anderem Grüne und Linke für deutlich strengere Einschränkungen ausgesprochen.

Am Sonntag wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten in einer Videoschalte über härtere Regeln beraten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff kündigte für Sonntagnachmittag eine Stellungnahme zu den Beschlüssen an.

Mindestens die unionsgeführten Länder wollen die Gangart dabei nach Darstellung des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann forcieren. "Da muss sich unsere Gesellschaft auf einen harten Lockdown einstellen, und so wie es sich abzeichnet, eher vor Weihnachten und nicht erst nach Weihnachten", sagte der Grünen-Politiker nach einer Corona-Schalte mit Merkel und den Ministerpräsidenten der Union.

Zur Debatte stehen eine Aussetzung der Schulpflicht und Schließungen von Geschäften, die nicht Lebensmittel oder Medikamente verkaufen. Die Maßnahmen könnten bereits ab Mitte kommender Woche in Kraft treten. Der Einzelhandel in Sachsen-Anhalt stellt sich bereits darauf ein, Branchenvertreter forderten am Samstag Hilfen aus der Politik. Wolfgang Fleischer von der Citygemeinschaft Halle forderte für den Fall eines Lockdowns "schnellstmögliche Hilfen vom Staat". Ohne solche seien viele Geschäfte in den Innenstädten in der Existenz bedroht.

Der Sprecher Interessengemeinschaft Innenstadt Magdeburg, Arno Frommhagen, forderte etwas Zeit, um sich auf den Lockdown einzustellen. "Wir hoffen, dass der Ministerpräsident mit Augenmaß agiert und wir noch zwei, drei Tage die Lager leerverkaufen können." Schon jetzt würden viele Einzelhändler zu diesem Zweck und weil auch das Januar-Geschäft ungewiss sei, Rabatte gewähren, mit denen die Händler sonst erst nach dem Jahreswechsel ihre Regale leeren.