Zuzenhausen

Hoffenheim will Aufholjagd bei Bayer Leverkusen starten

13.12.2020, 03:41 Uhr | dpa

Die TSG Hoffenheim will bei Bayer Leverkusen heute ihre Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga starten. Die Kraichgauer sind derzeit Tabellenzehnter und treffen im Duell der beiden erfolgreichen Europa-League-Teilnehmer auf den in dieser Saison noch ungeschlagenen Zweiten. Personell hat sich die Lage nach zahlreichen coronabedingten Ausfällen im November bei den Hoffenheimern entspannt. Trainer Sebastian Hoeneß muss in Leverkusen nur auf die Langzeitverletzten Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic und Pavel Kaderabek sowie auf den gesperrten Dennis Geiger verzichten.