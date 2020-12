Neubrandenburg

CDU: Stephan Bunge als Rehberg-Nachfolger für Bundestagswahl

13.12.2020, 11:51 Uhr | dpa

Bei der Bundestagswahl 2021 wird Stephan Bunge für die CDU Mecklenburg-Vorpommern im Wahlkreis 17 antreten. Der 40-jährige Verkehrsingenieur und Unternehmensberater wurde am Samstag mit großer Mehrheit in Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte) zum Nachfolger von Eckhardt Rehberg (CDU) gewählt, wie ein Parteisprecher des Kreisverbandes Seenplatte am Sonntag erklärte. Der Wahlkreis umfasst große Teile der Landkreise Rostock und Mecklenburgische Seenplatte. Von insgesamt 64 Teilnehmern der Nominierungsveranstaltung in Ivenack erhielt Bunge 54 Stimmen, sein Gegenkandidat, der Tierarzt Olaf Skoeries, 9 Stimmen.

Rehberg tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Der 66-Jährige ehemalige Landesvorsitzende und Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III mehrfach direkt gewonnen und wird mit Ablauf der Legislaturperiode 16 Jahre dem Bundestag angehört haben. Gegen Bunge, der bei Neubrandenburg wohnt und arbeitet, tritt unter anderem die Bundestagsabgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) an: Sie lebt ebenfalls bei Neubrandenburg und hatte 2017 mit 18,4 Prozent die meisten Stimmen hinter Rehberg (37,6 Prozent) geholt.