Bietigheim-Bissingen

Gebäude in Flammen: Bundesstraße 27 komplett gesperrt

13.12.2020, 12:01 Uhr | dpa

Weil dort ein leerstehendes Gebäude gebrannt hat, ist die Bundesstraße 27 bei Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) am Sonntagmorgen in beide Richtungen gesperrt worden. Das Gebäude stand völlig in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße war für die Löscharbeiten mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr kämpfte am Vormittag weiterhin mit dem Feuer. Den Angaben zufolge waren weder Menschen noch andere Gebäude in Gefahr. Da das Haus zuerst nicht betreten werden konnte, waren zunächst weder Brandursache noch Schadenshöhe bekannt. Die Ermittlungen dauerten an.