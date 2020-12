Lutherstadt Wittenberg

Lockdown beschlossen: Kabinett berät Umsetzung

13.12.2020, 12:10 Uhr | dpa

In einer nur einstündigen Videoschalte haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder auf einen strengen Lockdown ab kommender Woche geeinigt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) werde die Beschlüsse in einer Schalte um 13.00 Uhr dem Kabinett vorstellen und die Umsetzung in Sachsen-Anhalt beraten, sagte ein Regierungssprecher am Sonntagvormittag. Am Nachmittag (16.00 Uhr) will Haseloff die Einigung demnach der Öffentlichkeit vorstellen. Die Pressekonferenz aus Haseloffs Heimatstadt Wittenberg wird auf dem Youtube-Kanal des Landes übertragen.

Bund und Länder hatten zuvor verabredet, von Mittwoch an den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf zu schließen. Schülerinnen und Schüler sollen demnach zunächst bis Anfang Januar zu Hause unterrichtet werden. Außerdem sollen in diesem Jahr keine Böller verkauft werden, um die Krankenhäuser zu Silvester nicht noch zusätzlich zu belasten.

Am Montag wollte die schwarz-rot-grüne Landesregierung in Magdeburg die Einigungen aus der Bund-Länder-Runde in einer Landesverordnung umsetzen. Den genauen Zeitplan werde der Ministerpräsident am Nachmittag erläutern, hieß es aus der Staatskanzlei.