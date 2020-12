Dresden

Sachsen auf Kofinanzierung von EU-Förderung vorbereitet

13.12.2020, 13:20 Uhr | dpa

Sachsen kofinanziert in den kommenden beiden Jahren mit insgesamt 65 Millionen Euro zusätzliche EU-Mittel für Naturschutz, Landwirtschaft und ländliche Regionen. Nach Angaben des Umwelt- und Agrarministeriums in Dresden vom Sonntag sind in der verlängerten EU-Förderperiode im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (EPLR) rund 316 Millionen Euro abrufbar, wenn die EU grünes Licht gibt. Ein Fünftel komme aus deren Wiederaufbauprogramm zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

Mit dem Geld können Naturschutzprojekte oder Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben gefördert werden, wie Minister Wolfram Günther (Grüne) sagte. "Das ist ein gutes Signal in Zeiten von Corona-Pandemie und wirtschaftlicher Unsicherheit."

Mit Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen sollen der Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz verringert und zudem Bodenschutz, biologische Vielfalt und Öko-Landbau sowie Projekte zur ländlichen Entwicklung gefördert werden.

Von 2014 bis 2020 standen in Sachsen nach Ministeriumsangaben bisher etwa 1,1 Milliarden Euro zur Förderung von Vorhaben zur Entwicklung im ländlichen Raum zur Verfügung, die nahezu ausgeschöpft sind. Der Anteil der EU-Mittel belief sich dabei auf 878 Millionen Euro.