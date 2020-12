Braunschweig

Erstkontakt mit Coronafall: Wiebe in Quarantäne

13.12.2020, 13:34 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss im Niedersachsen-Duell mit dem VfL Osnabrück coronabedingt auf seinen Stammspieler Danilo Wiebe verzichten. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde als Erstkontakt einer an Covid-19 erkrankten Person eingestuft und trotz zweier eigener negativer Corona-Tests vom zuständigen Gesundheitsamt in eine zehntägige Quarantäne beordert. Das teilten die Braunschweiger am Sonntag knapp eine Stunde vor dem Anpfiff des Spiels mit.