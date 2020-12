Dresden

Dulig: Harter Lockdown richtig und wichtig

13.12.2020, 14:43 Uhr | dpa

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat die Entscheidung für den harten Lockdown in Deutschland als "richtig und wichtig" bezeichnet. "Sie ist der dramatischen Situation in unserm Land, vor allem im Gesundheitswesen angemessen und auf Grund des hohen Infektionsgeschehens, welches droht außer Kontrolle zu geraten, dringend geboten", sagte er laut Mitteilung am Sonntag in Dresden. Er appellierte an die Bürger, die schon ab Montag in Sachsen und dann ab Mittwoch in ganz Deutschland geltenden Maßnahmen strikt einzuhalten.

Diese seien hart und bedeuteten Einschränkungen, sagte Dulig. "Aber es geht um Menschenleben! Um unser aller Gesundheit." Das Abbremsen der Pandemie habe nicht funktioniert, "wir müssen nun jedoch den rasenden Zug der Infektion endlich stoppen". Nur so seien in absehbarer Zeit Lockerungen und der Alltag wieder möglich - und ein Hochfahren der Wirtschaft. Allen Unternehmen, die Hilfen benötigten, soll laut Dulig Unterstützung gewährt werden. "Die Überbrückungshilfe 3 ist auf das erste Halbjahr 2021 ausgedehnt und umfassend ausgestattet und weiterentwickelt worden."