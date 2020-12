Uetze

Verdächtiger nach Kopfschuss in Uetze gefasst

13.12.2020, 14:52 Uhr | dpa

Nachdem eine Frau in Uetze bei Hannover am Sonntagmorgen durch einen Kopfschuss verletzt worden ist, haben die Ermittler den Tatverdächtigen festgenommen. Der 41-Jährige sei etwa sieben Stunden nach der Tat in Peine gefasst worden, teilte die Polizei mit. Der Mann soll auf die 45 Jahre alte Frau geschossen und sie dadurch am Kopf verletzt haben. Der Zustand der Frau sei stabil.

Der mutmaßliche Täter war zuvor in die Wohnung seiner 35 Jahre alten Ex-Partnerin eingedrungen und hatte sie dort bedroht. Per Telefon bat die 35-Jährige ihre ältere Schwester um Hilfe. Als diese in der Wohnung eintraf, schoss der 41-Jährige auf sie und floh zunächst. Er soll noch am Sonntag einem Haftrichter in Hannover vorgeführt werden. Die Polizei geht von einer versuchten Tötung aus. Worum es bei dem Streit ging, war laut Polizeiinformationen noch unklar.