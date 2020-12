Augsburg

Harit fällt bei Schalke aus: FCA mit Khedira und Gumny

13.12.2020, 14:56 Uhr | dpa

Der FC Schalke 04 tritt im Bundesligaspiel beim FC Augsburg ohne den begnadigten Fußball-Profi Amine Harit an. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte nach seiner Suspendierung zuletzt wieder am Mannschaftstraining des Tabellenletzten teilgenommen. Harit fehlt "wegen leichter Knieprobleme", wie die Schalker vor dem Spiel am Sonntagnachmittag mitteilten.

Trainer Manuel Baum hofft an seiner früheren Wirkungsstätte nach saisonübergreifend 26 sieglosen Partien endlich wieder auf einen Dreier der Königsblauen in der Bundesliga. Baum kann in der Defensive wieder die zuletzt fehlenden Ralf Fährmann im Tor und Salif Sané im Abwehrzentrum in der Schalker Startelf aufbieten.

Bei den Augsburgern setzt Trainer Heiko Herrlich auf ein kompaktes Mittelfeld. Er bietet im Zentrum neben Carlos Gruezo und Tobias Strobl auch Rani Khedira auf. In der Abwehr rückt nach der Niederlage gegen Hoffenheim Felix Uduokhai wieder nach innen. Links verteidigt diesmal Robert Gumny. Nach einer Sprunggelenksverletzung zählt Torjäger Alfred Finnbogason wieder zum Kader, sitzt aber zunächst auf der Bank. In der Offensive beginnt unter anderen Daniel Caligiuri, der vor Saisonbeginn von Schalke zum FCA gewechselt war.