Daun

Thomas Scheppe neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun

13.12.2020, 20:15 Uhr | dpa

Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun im Kreis Vulkaneifel heißt Thomas Scheppe (CDU). Der 32-Jährige setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl mit 51,7 Prozent der Stimmen gegen Jens Jenssen (SPD) durch, wie die Verbandsgemeinde in Daun mitteilte. Für Jenssen (41) stimmten 48,3 Prozent. Die Verbandsgemeinde zählt 18 700 Wahlberechtigte.

Der neue Bürgermeister tritt die Nachfolge von Werner Klöckner (61/CDU) an, der nach 26 Jahren im Sommer aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen ist. Scheppe soll laut Verbandsgemeinde sein Amt zum baldmöglichsten Zeitpunkt antreten. In der Gemeinde leben rund 22 000 Menschen.