Wiesbaden

Rund 1300 Mal wurden 2019 Psychiatrie-Patienten fixiert

14.12.2020, 05:39 Uhr | dpa

In psychiatrischen Krankenhäusern oder Fachabteilungen in Hessen sind nach Zahlen des Sozialministeriums 2019 rund 1300 Mal Patienten fixiert worden. In dieser Summe könnten auch Patienten mit Mehrfachfixierungen enthalten sein, erläuterte das Ministerium in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Rainer Rahn in Wiesbaden. Der Landesregierung seien keine Fälle von rechtswidrigen Fixierungen bekannt.

Die Dokumentation erfolge in den psychiatrischen Fachkrankenhäusern und Fachabteilungen hessenweit unterschiedlich - teils elektronisch, teils handschriftlich, erklärte das Ministerium. Über Fixierungen in Pflegeeinrichtungen lägen keine Zahlen vor.