Bückeburg

Streit um AfD-Kamera im Landtag: Gericht beendet Verfahren

14.12.2020, 11:39 Uhr | dpa

Im Streit um Filmaufnahmen im Landtag hat der niedersächsische Staatsgerichtshof die Klage der mittlerweile aufgelösten AfD-Fraktion zu den Akten gelegt. Der Antrag sei nach der Auflösung der Fraktion zurückgenommen worden, und an der Fortführung des Verfahrens bestehe kein übergeordnetes verfassungsrechtliches Interesse, teilte das Gericht in Bückeburg am Montag mit.

Konkret richtete sich das Verfahren gegen eine Regelung, die das Landtagspräsidium erlassen hatte, nachdem die AfD im Rückraum des Plenarsaals eine Kamera aufgestellt hatte, mit der auch Abgeordnete der anderen Fraktionen gefilmt worden sein sollen. Diese fürchteten daraufhin, dass ihre Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten. Für das Filmen ist seither eine Genehmigung erforderlich, ausgenommen sind Medienvertreter und Selfies.

Die damalige AfD-Fraktionschefin Dana Guth hatte dadurch ihr Recht auf freie Mandatsausübung und auf Kontrolle der Landesregierung verletzt gesehen, weil die Regelung es ihr unmöglich mache, im Plenarsaal eigene Ton- und Filmaufnahmen von den Debattenbeiträgen anderer Fraktionen und von Regierungsmitgliedern anzufertigen und diese anschließend für die eigene Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen.

Der niedersächsische Landtag hatte die AfD-Fraktion im September nach einem Führungsstreit für aufgelöst erklärt. Die damalige Fraktionschefin Dana Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends hatten die neunköpfige Fraktion zuvor verlassen. Diese verfügte damit nicht mehr über die für eine Fraktion erforderliche Mindestgröße von sieben Abgeordneten.