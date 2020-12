Gera

Selbstfahrender Elektrobus seit Montag in Gera unterwegs

14.12.2020, 13:05 Uhr | dpa

In Gera hat am Montag der Probebetrieb für einen automatisch fahrenden Kleinbus mit Elektroantrieb begonnen. Der Bus fährt in etwa 30 Minuten einen Kurs durch den Stadtteil Lusan. Wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtete, interessierten sich zunächst vor allem ältere Bewohner des Stadtteils für das neue Angebot. Bis Mitte Februar ist der voll automatisierte Bus werktags von 8 Uhr bis 17.30 Uhr im Einsatz.

Derzeit finden vier Personen Platz und können kostenfrei mitfahren, in Nicht-Corona-Zeiten wären es sieben. Ein Fahrer wird nicht gebraucht, jedoch ist ein sogenannter Operator immer mit an Bord, der im Notfall schnell eingreifen könnte. Die Duale Hochschule Gera-Eisenach begleitet den Probebetrieb mit einer Befragung der Bewohner zum Fahrerlebnis, dem Verkehrsempfinden und ihrem Interesse an dem neuen Mobilitätsangebot.

Nach Auswertung der Ergebnisse wird im April über eine Fortführung des Projekts entschieden. Eine erste Aussage lag bereits am Montag vor: Viele Fahrgäste wünschten sich, dass der Bus an den Haltstellen abgesenkt werden könnte, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.

Das Thüringer Umweltministerium fördert das Projekt eigenen Angaben zufolge mit 80 000 Euro. Damit werde die Bewerbung Geras als Außenstelle für das in München angesiedelte "Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft" des Bundesverkehrsministeriums unterstützt. Die Stadt selbst legte bereits im September ein entsprechendes Konzept vor.