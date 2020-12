Schwerin

Sozialministerin: Kita- und Hortkinder zu Hause lassen

14.12.2020, 13:14 Uhr | dpa

Eltern sollten ihre Kita- und Hortkinder von Mittwoch an bis zum 10. Januar möglichst zu Hause betreuen. Mit diesem Appell, der auch Kinder bei Tagesmüttern einschließt, hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag an die Mütter und Väter im Land gewandt. "Wir müssen jetzt alles dafür tun, Kontakte und damit die Zahl der Infektionen zu reduzieren. Ein Verzicht auf den Kita-Besuch ab Mittwoch trägt dazu bei, mit Oma und Opa sicher Weihnachten feiern zu können", erklärte Drese in einem Brief an die Eltern.

Auch wenn die Kitas und Tagespflegestellen nach des bisherigen Erkenntnissen keine Infektionstreiber seien, könne mit der Schutzphase vorgesorgt werden. "Ich sehe die Kontakteinschränkungen auch als Chance, den bisherigen Kurs unseres Landes fortzusetzen, Kitas und Schulen weitgehend offen zu halten." Die Landesregierung habe sich im Gegensatz zu anderen Bundesländern auch jetzt gegen Schließungen mit einer Notfallbetreuung entschieden. Der Rechtsanspruch auf Betreuung bestehe weiter, die Betreuungszeiten würden nicht eingeschränkt.

Dennoch appellierte Drese, die Kinder möglichst zu Hause zu behalten. "Wir wollen aber gemeinsam uns noch einmal verstärkt bemühen, die Zahl der Kontakte zu reduzieren. Die Gruppen in den Kindertageseinrichtungen können, wenn Sie als Eltern mithelfen, kleiner werden, denn alle Erzieherinnen und Erzieher sowie Fachkräfte bleiben an Bord", erklärte sie.

Seit Montag müssen die meisten Schüler ab Klasse sieben in MV wegen der hohen Corona-Infektionszahlen zu Hause lernen. Ausgenommen sind die Stadt und der Landkreis Rostock, wo die Zahlen bislang niedriger sind. Bis zur sechsten Klasse wird ab Mittwoch die Präsenzpflicht aufgehoben. Wer also angesichts der Infektionslage Sorgen hat, sein Kind in die Schule zu schicken, kann es zu Hause behalten. Am

21. Dezember beginnen in MV die zweiwöchigen Weihnachtsferien. In Kitas, Horten und bei Tageseltern werden in MV rund 114 000 Kinder betreut.