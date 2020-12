Lüneburg

OVG: Kitesurfen im Nationalpark Wattenmeer zulässig

14.12.2020, 13:16 Uhr | dpa

Kitesurfen ist im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer einem Gerichtsbeschluss zufolge auch außerhalb von ausgewiesenen Zonen aktuell zulässig. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg gab einer Klage zweier Kitesurfer statt, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Die Hobby-Wassersportler hatten in einem ersten Verfahren eine zeitlich und örtlich uneingeschränkte Ausübung ihres Sports in dem Europäischen Vogelschutzgebiet gefordert - sie blieben zunächst aber erfolglos. Dem neuerlichen Beschluss des OVG zufolge fällt ein Kitesurf-Verbot nicht unter die geltenden Verbotsregelungen, die im Gesetz über den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer vorgesehen sind (Az.: 4 LC 291/17).

Bislang erachtete die Nationalparkverwaltung das Kitesurfen nur in eigens ausgewiesenen Zonen und nur in bestimmten Zeiträumen als zulässig. Störungen von Vögeln und Robben sollen so vermieden werden. Außerdem wurde laut Gericht ein Paragraf des Gesetzes über den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (NWattNPG) angeführt. Demnach ist es verboten, Drachen in den Ruhezonen des Nationalparks fliegen zu lassen - auch von Fahrzeugen aus.

Der vierte Senat des OVG änderte nun das erstinstanzliche Urteil und stellte bereits am Freitag fest, dass die beiden Kläger auch ohne die festgelegten Befreiungen im Küstengewässer kitesurfen dürfen. Der Grund: Das nach dem niedersächsischen Gesetz festgelegte Verbot erfasse Kitesurfen nicht. Vielmehr handele sich beim Kitesurfen um "das Befahren einer Bundeswasserstraße mit einem Wasserfahrzeug". Nach dem Bundeswasserstraßengesetz dürfe ein Befahren nur durch eine Rechtsverordnung des Bundes eingeschränkt werden. Ein Kitesurf-Verbot sei in der geltenden Bundesverordnung aktuell aber nicht vorgesehen.

Eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht hat der Senat den Angaben zufolge nicht zugelassen. Für das Land Niedersachsen besteht aber die Möglichkeit, Beschwerde gegen das Nichtzulassen der Revision einzulegen.