Pampow

Fahrradfahrer in Pampow bei Zusammenprall mit Auto verletzt

14.12.2020, 14:40 Uhr | dpa

Ein Fahrradfahrer ist in Pampow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei am Rücken verletzt worden. Der 67-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer sei auf dem Radweg gefahren, wo es dann zur Kollision mit einem abbiegenden Auto gekommen sei, teilte die Polizei mit. Die genaue Ursache für den Unfall am Sonntagmittag müsse noch ermittelt werden.